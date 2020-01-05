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Нюбель заради переходу в Баварію відмовився від більшої зарплатні в Шальке

09:22 134 Читать на русском
Нюбель заради переходу в Баварію відмовився від більшої зарплатні в Шальке
Алєксандер Нюбель / Фото з відкритих джерел

Навіть суттєве підвищення зарплатні не спокусило воротаря Шальке Алєксандера Нюбеля залишитись у стані "кобальтових".

Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель, який напередодні підписав контракт з мюнхенською Баварією, відмовився заради іменитого клубу від суттєвого збільшення зарплатні, повідомляє видання Sport1.

Баварія оголосила про трансфер Нюбеля

Гельзенкірхенці пропонували 23-річному кіперу оклад у розмірі 7 млн євро на рік. Однак Нюбель обрав перспективу і реальну можливість стати чемпіоном у складі Баварії, погодившись на зарплату у 5,5 млн євро.

Нагадаємо, Алєксандер стане повноцінним гравцем Баварії наступного літа. Чинний чемпіон Німеччини не заплатить за трансфер голкіпера ні копійки, оскільки той переїде до Мюнхена на правах вільного агента.

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Теги
Баварія Баварія Шальке Шальке Німеччина Алєксандер Нюбель Алєксандер Нюбель
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