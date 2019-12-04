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Лоренцен покинув Карпати, пробувши у команді лише 2 місяці

12:54 592 Читать на русском
Лоренцен покинув Карпати, пробувши у команді лише 2 місяці
Мелвін Лоренцен / Фото ФК Карпати

Черговий легіонер Карпат попрощався з львівським клубом.

Німецький форвард Мелвін Лоренцен припинив співпрацю з Карпатами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Зелено-білі" подякували Мелвіну за роботу, професіоналізм і побажали йому успіхів у майбутній кар’єрі. За львівський клуб нападник провів лише 4 матчі, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Карпати оголосили про підписання Лоренцена наприкінці вересня.

Після 16-ти турів УПЛ львів'яни перебувають на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 11 очок.

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