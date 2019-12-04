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Карпати продаватимуть футболістів, щоб мати ресурси на життя, – директор клубу Ящишин

11:07 102 Читать на русском
Карпати продаватимуть футболістів, щоб мати ресурси на життя, – директор клубу Ящишин
Карпати прокоментували чутки про фінансові проблеми / ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин відреагував на інформацію про серйозні фінансові проблеми "зелено-білих".

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що почесний президент Карпат Петро Димінський вже кілька місяців не фінансує клуб. Львів'яни начебто змушені продавати футболістів, щоб заробити гроші на існування.

"Чи дійсно Димінський не фінансує Карпати? Слова Болотнікова треба трохи профільтрувати. Те, що він сказав, що клуб живе за гроші, які заробив раніше, – це точно неправда. Клуб заробляє гроші, адже це велике підприємство, яке за останні роки навчилося заробляти на свої потреби. Це трансфери футболістів, відсотки від трансферів, реклама, оренди, різноманітні послуги, спонсори та партнери. Ви бачите, скільки спонсорів у нас на футболках? Найбільше в українському чемпіонаті і в Європі, мабуть, Карпати теж на перших місцях.

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Клуб на себе заробляти навчився, причому це досить хороші гроші, якщо порівнювати з більшістю українських клубів, за винятком грандів. Різниця між Карпатами та більшістю клубів – космічна. Навіть представники цих клубів звертаються до нас та питають, як Карпатам вдається заробляти.

Питання в тому, чи вистачає наших заробітків для того, щоб перекрити видатки. Карпатам їхніх заробітків не вистачає, адже це величезна організація – 2 бази, 2 стадіони, 10 полів та 860 дітей. Наразі Карпати залишаються дотаційними. Але в нас немає такого, що Петро Петрович принесе два мішки грошей, покладе на стіл і скаже: "Ось вам зарплата". Такого в Карпатах давно немає, клуб навчився заробляти на себе сам і відходить від олігархічної системи. Цим можна пишатися.

Я можу гарантувати, що клуб буде продавати футболістів. Це важлива складова нашого бюджету. Ми мусимо продавати футболістів, щоб мати ресурси на життя", – розповів Ящишин в ефірі телеканалу "Перший Західний".

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Трансфери чемпіонату України Ростислав Ящишин Трансфери Петро Димінський Карпати Карпати
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