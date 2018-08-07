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Лопетеги опроверг информацию о забастовке Ковачича

12:04 18 Читати українською
Лопетеги опроверг информацию о забастовке Ковачича
Матео Ковачич / соцсети

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги прокомментировал новость о забастовке полузащитника Матео Ковачича.

"Думаю, что Модрич и Ковачич будут счастливы играть в Реале. Не имею ни малейшего понятия, что говорили о Ковачиче. Он тренировался со своими партнерами и не было никаких проблем.

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Матео мне нравится и я рад, что он является частью клуба.

Президент говорил четко и мы не имеем никаких сомнений, что Модрич будет рад играть за нас. Ничего нового", – цитирует Лопетеги Marca.

Ранее сообщалось, что Матео Ковачич устроил забастовку, чтобы покинуть Реал.

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