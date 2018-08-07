Лопетеги подготовил план B – Реал будет играть с "ложной девяткой"

Новый главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги продолжает искать идеи для игры "галактикос" в атаке. На сегодня наставник испанского гранда, похоже, определился с альтернативной тактикой.

Альтернативным вариантом в атаке будет игра с "ложной девяткой", а эту роль будет выполнять Марко Асенсио, уверяет Marca.

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Перед новым сезоном на плечи 22-летнего атакующего хавбека ложится немалый груз ответственности – болельщики "сливочных" возлагают на него надежды, а наставник Реала Лопетеги верит, что его можно использовать в роли центрфорварда. Асенсио начинает свой третий сезон на Бернабеу и местная требовательная публика уверена в том, что для испанца настало время продемонстрировать все свои лучшие способности и выйти на качественно новый уровень.

В спарринге против Ювентуса он стал головной болью для одной из лучших защитный линий Европы благодаря своей незаурядной технике. Асенсио оформил дубль, а по его настрою было очевидно – может забивать еще. Поскольку Реал больше не планирует подписывать атакующих игроков в летнее трансферное окно, Марко Асенсио стал реальной опцией для игры на позиции "девятки".

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"Асенсио в роли "ложной девятки" – отличный вариант для нас. Предсезонная подготовка для того и существует, чтобы пробовать разные модели и выявлять новые ресурсы. Вполне реально, что к этой идее мы еще вернемся по ходу сезона. За тем, как он играет на новой позиции, было приятно следить. Но самое главное не то, где он играет, а то, как он это делает", – прокомментировал игру Асенсио против Юве Лопетеги.

По мнению испанских СМИ, скорость, дриблинг и умение бить по воротам делают Асенсио идеальным кандидатом на роль "ложной девятки", а его шансы на получение одной из главных ролей в оркестре нового тренера будет зависеть от игры в следующих спаррингах – с итальянскими Ромой и Миланом, а также в матче за Суперкубок Европы против Атлетико. Мадридское дерби состоится 15 августа в Таллине.