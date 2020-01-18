Лопетегі – про скасований гол у ворота Реала: Це величезна помилка

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі підсумував матч 20 туру Прімери проти Реала (1:2).

"Вочевидь, ми заслуговували на більше, ніж поразку. Ми провели хороший перший тайм, забили чистий гол, і я досі не можу зрозуміти, чому його скасували, я ніякого порушення не бачу.

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Ми погано почали з пропущеного м'яча у другій частині. Потім ми ризикнули, забили, але незабаром вони перехопили ініціативу. Хтось може мені пояснити, бо я не розумію, чому він скасував наш гол? Я думаю, що це величезна помилка. Нам доводилося часто бігати назад, і попри це, у нас були два чудові моменти для другого гола", – наводить слова Лопетегі Marca.

Поразка збільшила відставання Севільї від Реала до 8 очок, саме мадридці очолюють Прімеру після 20 турів.

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