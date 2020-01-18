toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Лопетегі – про скасований гол у ворота Реала: Це величезна помилка

19:58 257 Читать на русском
Лопетегі – про скасований гол у ворота Реала: Це величезна помилка
Хулен Лопетегі / Marca

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі підсумував матч 20 туру Прімери проти Реала (1:2).

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

"Вочевидь, ми заслуговували на більше, ніж поразку. Ми провели хороший перший тайм, забили чистий гол, і я досі не можу зрозуміти, чому його скасували, я ніякого порушення не бачу.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

Ми погано почали з пропущеного м'яча у другій частині. Потім ми ризикнули, забили, але незабаром вони перехопили ініціативу. Хтось може мені пояснити, бо я не розумію, чому він скасував наш гол? Я думаю, що це величезна помилка. Нам доводилося часто бігати назад, і попри це, у нас були два чудові моменти для другого гола", – наводить слова Лопетегі Marca.

Поразка збільшила відставання Севільї від Реала до 8 очок, саме мадридці очолюють Прімеру після 20 турів.

11 альтернативних зірок Прімери, яких відкрила статистика: чемпіон світу, севільський "дідусь", знедолений аргентинець

blog_ava
Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував
18:57
6197
Теги
Реал Мадрид - Севілья Севілья Севілья Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
0
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук