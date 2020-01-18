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Лопетеги – об отмененном голе в ворота Реала: Это огромная ошибка

18 января 19:58 145 Читати українською
Лопетеги – об отмененном голе в ворота Реала: Это огромная ошибка
Хулен Лопетеги / Marca

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги подытожил матч 20 тура Примеры против Реала (1:2).

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

"Очевидно, мы заслуживали большего, чем поражение. Мы провели хороший первый тайм, забили чистый гол, и я до сих пор не могу понять, почему его отменили, я никакого нарушения не вижу.

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Мы плохо начали с пропущенного мяча во второй части. Затем мы рискнули, забили, но вскоре они перехватили инициативу. Кто-то может мне объяснить, я не понимаю, почему он отменил наш гол? Я думаю, что это огромная ошибка. Нам приходилось часто бегать назад, и несмотря на это, у нас было два отличных момента для второго гола", – приводит слова Лопетеги Marca.

Поражение увеличило отставание Севильи от Реала до 8 очков, именно мадридцы возглавляют Примеру после 20 туров.

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Испания Реал Мадрид - Севилья Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Севилья Севилья
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