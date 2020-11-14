Осієк, за який виступає українець Дмитро Льопа, на виїзді грав з Ударніком в 1/8 Кубка Хорватії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Хорватії, 1/8 фіналу

Ударнік – Осієк – 0:4

Голи: Бочкай, 38, Піль, 52, 75, Льопа, 82

Льопа продовжив контракт з Осієком

Ударнік розгромно поступився Осієку на домашньому полі. Перший тайм пройшов у боротьбі, а гості зуміли забити за кілька хвилин до перерви. У другій 45-хвилинці Осієк буквально знищив своїх суперників, забивши ще тричі.

Жирну крапку у матчі поставив українець Дмитро Льопа. Він відзначився четвертим голом у воротах Ударніка та приніс перемогу своїй команді. Цікаво, що 31-річний атакувальний хавбек у поточному сезоні провів 5 матчів у футболці Осієка.

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