Україна прагне реваншу над Німеччиною. Чи можливий він у Лейпцигу, чому команда Льова повинна лише перемагати та як Шевченко вирішить головну проблему складу – про все це в матеріалі "Футбол 24".

Після зоряного часу гравців Динамо у збірній (6 гравців у стартовому складі на домашню гру проти німців, ще один вийшов з лави запасних) настає пора проявити себе представникам Шахтаря. Не здивуюся побачити у матчі Німеччина – Україна мінімум 4 "гірників", якщо не більше. Пятов у воротах, Матвієнко та Кривцов у центрі оборони, Степаненко в ролі опорника. Той же Конопля також належить донецькому клубові. Коваленко, Марлос і Мораєс з великою імовірністю вийдуть принаймні на заміну. Головне питання в тактиці. Шахтар тільки в ЛЧ показував здатність терпіти та відбиватися в низькому блоці, та й то там не було перелічених гравців, які відновлювалися від коронавірусу. Також і великий виклик для Зінченка з Маліновським, які звикли грати в контроль як у своїх клубах, так і збірній.

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Для динамівців така строга гра дещо простіша та звичніша, але в основі на суботній матч може не вийти жоден гравець київського клубу. Сидорчук і Забарний мають небагато шансів на фоні повернення основних у минулих відборах футболістів Шахтаря. Та й у попередньому циклі 3 матчів Шевченко як довірився одній парі центрбеків Забарний/Миколенко, так і випускав їх на кожну гру. Циганков останнім часом здебільшого показує свою вартість як джокер після виходів на заміну. Віктор прибив Іспанію, був найгострішим після перерви у спарингу проти Польщі. Міг карати і Німеччину, але тоді вийшов у старті, а сил на вирішальний удар метрів з 10 забракло.

Враховуючи недавні проблеми з коронавірусом відразу в 3 воротарів Динамо та результативну помилку Луніна, яку можна списати і на відсутність взаєморозуміння з Матвієнком/Кривцовим, неважко спрогнозувати повернення Пятова у ворота. Шевченко може повторити ефект Бущана, коли Георгій після свого фейлу з німцями видав суперматч і не пропустив від іспанців, але шансів на це небагато. Ліворуч повинен вийти Соболь, якому має допомогти нелегкий досвід недавніх київських боїв з грандами. Михайліченко тільки подолав COVID-19 і в матчі з поляками виглядав не дуже добре. Ніби й підключався в атаки, але більшість прострілів були якимись бездумними – в ноги суперникам при відкритих партнерах. А ось при обороні своїх воріт дозволив Модеру добити другий м'яч.

Якщо Матвієнко і Кривцов, крім пропущеного гола, де двічі поспіль дозволили розстрілювати ворота з меж воротарського, зіграли напрочуд надійно, то до правого флангу можуть бути питання. Там у нас найбільший завал. Вибули Караваєв і Тимчик, Болбат провів лише 1 матч за Шахтар у стартовому складі, тому фактично залишився один чемпіон світу U-20, і це на 2 дуже відповідальні офіційні матчі поспіль. Юхим Конопля не мав особливої роботи в захисті проти Польщі, непогано підігравав у нападі (своїм пасом створив один з найкращих моментів матчу), але статистика його єдиноборств пригнічує та оцінка від InStat (236, коли середній бал команди 256, і це один з найнижчих показників за останні 2 роки): 5 програв, лише 3 виграв. Не дуже веселіша картина і в спробах відборів та перехоплень. Були це переважно силові дуелі, а німці в них значно крутіші, ніж резервісти "Кадри".

При обороні на гольовому стандарті команди Бженчека Кривцов проспав ключові моменти, переглядаючи кіно "Політ м'яча над гніздом Луніна" а Конопля і Михайліченко зіграли доволі безпорадно проти атлетичного 190-сантиметрового Модера – саме такий профіль гравців притаманний Бундестім, їх у них суттєво більше, тому звідси можна чекати великої біди. Юхим програв усі свої дуелі на чужій половині поля, а виграв більшість біля штрафного Луніна, тому ця статистика ще може бути не критичною. Однак у системі Шевченка крайні захисники відіграють дуже вагому роль саме в побудові атак. Якщо Конопля не отримуватиме такої підстраховки центрбека, хавбека і вінгера, як була в Караваєва під час домашньої зустрічі з іспанцями, фланг може посипатися під пресом німецької машини.

Відіграти всі 3 матчі поспіль для правого захисника – важка ноша, адже носитися треба по всій бровці. А заміни особливо й немає. Бондар виходив там у Шахтарі, але настільки рідко, що це радше виняток. По суті всі інші позиції мають яку-не-яку альтернативу. Яремчук, схоже, без варіантів основний, але Мораєс може дати Романові трохи відпочити. Ярмоленко, Марлос і Циганков здатні закрити позицію правого вінгера. Коваленко, Зубков, Циганков чи навіть Зінченко – ліворуч в атаці. Центральні захисники Бондар і Забарний непогано проявляли себе в окремих великих матчах поточного сезону. Степаненко має свого Сидорчука чи Макаренка. Зараз немає іншого такого гравця класом і функціоналом, як Маліновський, але є приблизні заміни.

У Німеччині фактично лише дві втрати, через які її вболівальники можуть плакати. Травмований тріумфатор минулої Ліги чемпіонів Джошуа Кімміх – абсолютно унікальний і незамінний гравець не тільки в команді Льова, а й у Баварії. Тоні Кроос дискваліфікований, повторюючи долю Маліновського. Можливо, ще позиція лівого захисника, де вилетіли відразу 3 виконавці. Решта не дуже критично. Для Бундестім ця зустріч матиме, можливо, більше значення, ніж для нас. Адже 4-разові чемпіони світу опинился на межі вильоту з топ-10 збірних Європи. Відтак Німеччина ризикує опуститися у другий кошик при жеребкуваннні відбору ЧС-2022, який відбудеться у Катарі. На німецькому телеканалі ARD пояснили, чому гра проти України настільки важлива.

На майбутній Чемпіонат світу отримають прямі путівки 10 переможців своїх груп. Ще 10 володарів других місць разом з переможцями Ліги націй проведуть між собою плей-офф за решту місць, а їх уже буде тільки 3. Тож є велика різниця, в якій групі опинитися. Одна справа грати з Францією, Англією чи Іспанією, особливо для нинішніх німців без чемпіонського блиску. І зовсім інша – стати №1 в компані Австрії, Уельсу чи Словаччини, відзначають журналісти. Зараз Бундестім посідає лише 9 місце в рейтингу ФІФА серед європейських збірних. Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 заплановане на 7 грудня о 19:00.

До того часу не можна дозволяти собі поразок (якщо команда Шевченка переможе, то в німців стане мінус 9), адже так є ризик позбутися не тільки 9, а й 10 місця, відповідно позиції сіяного в першому кошику. Адже ситуація змінюється блискавично. Скажімо, ще у вересні Німеччина випереджала Данію, а тепер залишилася позаду. А ті ж Нідерланди вдалося, навпаки, обігнати. Попереднього разу, коли німці опинялися у групі кваліфікації з грандом (Англія), не змогли пройти кваліфікацію ЧС-2002 напряму і грали стикові матчі (проти команди Лобановського). Відзначимо, що Україна не має шансів як піднятися у топ-10, так і опуститися нижче 20 позиції, тому при жеребкуванні опиниться у 2 кошику.

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