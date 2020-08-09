Льопа продовжив контракт з Осієком

Українець Льопа підписав новий контракт з Осієком, інформує Jutarnji list.

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Зазначається, що угода хавбека завершилась цього літа, і хорватський клуб запропонував йому нову. Льопа вже розпочав підготовку до нового сезону в складі команди.

Додамо, що Дмитро виступає у складі Осієка з серпня 2016 року. У минулому сезоні Льопа провів 31 поєдинок, записавши до свого активу 5 голів та 2 асисти.

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