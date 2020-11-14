Осиек, за который выступает украинец Дмитрий Лёпа, на выезде играл с Ударником в 1/8 Кубка Хорватии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Хорватии, 1/8 финала

Ударник – Осиек – 0:4

Голы: Бочкай, 38, Пиль, 52, 75, Лёпа, 82

Лепа продлил контракт с Осиеком

Ударник разгромно уступил Осиеку на домашнем поле. Первый тайм прошел в борьбе, а гости сумели забить за несколько минут до перерыва. Во второй 45-минутке Осиек буквально уничтожил своих соперников, забив еще трижды.

Жирную точку в матче поставил украинец Дмитрий Лёпа. Он отличился четвертым голом в ворота Ударника и принес победу своей команде. Интересно, что 31-летний атакующий хавбек в текущем сезоне провел 5 матчей в футболке Осиека.

Німеччина – Україна: Шевченко має одну велику проблему, а господарі вмиратимуть за очки через жеребкування ЧС-2022