Господарі повели в рахунку на 26-й хвилині. Це Пабло Форналс розіграв комбінацію з Бенрамою і класно пробив в один дотик із меж штрафного. Під завісу тайму стався либонь ключовий епізод – Айозе Перес грубо в'їхав у ногу того ж Форналса й залишив Лестер у меншості.

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На 56-й Саїд Бенрама завершив блискавичну атаку "молотків" після помилки Сьоюнджю. Згодом "лисиць" спробував повернути до гри Юрі Тілеманс, вдало зігравши на добиванні після сейву голкіпера. Та далі слово взяв Майкл Антоніо. Ямаєць спершу по-хижацьки реалізував момент після передачі Райса, а на 84-й холоднокровно завершив випад після навісу Цоуфала.

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