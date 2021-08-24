Вест Хем у 1-му турі АПЛ провів дуже важкий виїзд у Ньюкасл, але привіз звідти перемогу з чотирма забитими м'ячами. Тепер на гольову феєрію від "хаммерс" очікували на Олімпійському стадіоні у Лондоні, де підопічні Девіда Мойєса приймали володаря Кубка та Суперкубка Англії – Лестер. Ярмоленко, як і тиждень тому, залишився у запасі, отримавши лишень чотири хвилини наприкінці поєдинку.

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Зустріч почалася не дуже весело, але її розкрив гол господарів на 26-й хвилині. Форналс обікрав Варді й розігнав контратаку, віддав передачу на Бенрама й замкнув його ж простріл у центр штрафного – 1:0! Гості могли відігратись на 29-й, коли Перрейрі дали пробити з близької відстані, але Роберто спрямував м'яч над поперечкою. Дарма він не забив, адже рівно за 10 хвилин "лиси" залишились у меншості внаслідок фолу Переса проти Форналса. Айозе отримав пряму червону.

До перерви рахунок не змінився, але у другому таймі Вест Хем шикарно розіграв свою більшість. Вже на 56-й хвилині Бенрама подвоїв перевагу "хаммерс", пробивши у порожні ворота після пасу від Антоніо. Тілеманс на 70-й відродив інтригу, закотивши м'яч у ворота після метушні в карному майданчику (2:1), але Антоніо швидко поставив гостей на місце.

На 80-й хвилині Майкл отримав переведення від Райса, розвернувся навколо Союнчу й пробив з дистанції у лівий нижній кут, а на 84-й він же прийняв простріл від Цоуфала й другим дотиком завдав точного удару метрів з шести – 4:1!

Антоніо став найкращим бомбардиром Вест Хема в АПЛ за всю історію, а "молотобійці" святкують розгром.

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