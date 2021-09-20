Халіфа бін Хамад Аль-Тані, брат власника ПСЖ, не міг оминути резонансний епізод у матчі проти Ліона (2:1).

Халіфа бін Хамад Аль-Тані опублікував у Twitter фото наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно, підписавши світлину: "Лондон – красиве місто, ти знаєш це".

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Примітно, що брат власника паризького клубу опублікував цей пост, після скандальної заміни Ліонеля Мессі у матчі з Ліоном, де форвард відмовився тиснути руку Маурісіо Почеттіно. Нагадаємо, аргентинський фахівець тривалий час працював у Лондоні наставником Тоттенхема і виводив команду до фіналу ЛЧ 2018/19.

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Нагадаємо, ПСЖ після 6-ти турів Ліги 1 лідирує з максимальним результатом, у Лізі чемпіонів парижани несподівано розписали нічию з Брюгге (1:1).

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