Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ, не мог обойти резонансный эпизод в матче против Лиона (2:1).

Халифа бин Хамад Аль-Тани опубликовал в Twitter фото наставника ПСЖ Почеттино, подписав фотографию: "Лондон – красивый город, ты знаешь это".

Месси не праздновал победный гол ПСЖ в матче с Лионом – видео реакции аргентинца

Примечательно, что брат владельца парижского клуба опубликовал этот пост, после скандальной замены Лионеля Месси в матче с Лионом, где форвард отказался жать руку Почеттино. Напомним, аргентинский специалист долгое время работал в Лондоне наставником Тоттенхэма и выводил команду в финал ЛЧ 2018/19.

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Напомним, ПСЖ после 6-ти туров Лиги 1 лидирует с максимальным результатом, в Лиге чемпионов парижане неожиданно расписали ничью с Брюгге (1:1).

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