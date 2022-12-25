Британське видання 90min вже традиційно оновило рейтинг з 50-ти найкращих тренерів світу.

Валерій Лобановський (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо та збірної України Валерій Лобановський увійшов до списку найкращих тренерів в історії за версією видання 90min.

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Легендарний коуч посів 24-те місце у рейтингу, розмістившись між Отто Рехагелем та Беллою Гуттманом.

До слова, у топ потрапив ще один екс-тренер Динамо – Віктор Маслов, який працював з "біло-синіми" з 1964 по 1970 роки. Віктор Олександрович посів 36 позицію.

Очолює рейтинг сер Алекс Фергюсон, далі йдуть Арріго Саккі, Рінус Міхелс, Хосеп Гвардіола та Джованні Трапаттоні.

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