"В мене була пропозиція від Малаги. Під час зборів у Марбельї я зустрічався зі спортивним директором. І кажу Хачеріді: "Є така пропозиція, навіть зарплатню більшу, ніж у Динамо, пропонують".

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А він мені: "Та яка Малага, ми тут кожен рік у Лізі чемпіонів граємо, за чемпіонство боремося, а вони йдуть на 13-14 місці".

Тоді ще Антунеш грав у Малазі... Він казав, що йому дзвонили, питали про мене, цікавилися. Віторіну казав мені: "Переходь в Малагу, навіть не думай, це ж Іспанія – топ", – розповів Рибалка у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Сергій перебував на контракті з Динамо з 2008 по 2018 роки (з орендами у Слован та Сівасспор). З 2021-го – виступає за Олександрію.

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