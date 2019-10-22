Ло Чельсо відновився після травми

Лазарет лондонської команди потроху зменшується – Ло Чельсо готовий допомогти команді вже у найближчому матчі.

Півзахисник збірної Аргентини та англійського Тоттенхема Джовані Ло Чельсо повернувся в основну обойму команди, повідомляє Sky Sports. 23-річний хавбек повністю оговтався від травми і може вже сьогодні допомогти своїй команді у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

Тоттенхем втратив Ло Чельсо через травму у національній збірній

Нагадаємо, Ло Чельсо отримав травму у поєдинку за збірну Аргентини на початку вересня і з цього часу перебував у лазареті Тоттенхема.

Зазначимо, "шпори" орендували аргентинця на сезон 2019/20 з опцією викупу влітку наступного року. За даними Transfermarkt, оренда 23-річного хавбека обійшлася фіналісту Ліги чемпіонів 2018/19 у 16 млн євро. Раніше Ло Чельсо виступав за ПСЖ та Росаріо. Влітку минулого року Бетіс викупив Ло Чельсо за 22 млн євро. В сезоні 2018/19 півзахисник зіграв 46 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 6 асистів.

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