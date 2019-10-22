Ло Чельсо восстановился после травмы

Лазарет лондонской команды понемногу уменьшается – Ло Чельсо готов помочь команде уже в ближайшем матче.

Полузащитник сборной Аргентины и английского Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо вернулся в основную обойму команды, сообщает Sky Sports. 23-летний хавбек полностью оправился от травмы и может уже сегодня помочь своей команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

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Напомним, Ло Чельсо получил травму в поединке за сборную Аргентины в начале сентября и с этого времени находился в лазарете Тоттенхэма.

Отметим, "шпоры" арендовали аргентинца на сезон 2019/20 с опцией выкупа летом следующего года. По данным Transfermarkt, аренда 23-летнего хавбека обошлась финалисту Лиги чемпионов 2018/19 в 16 млн евро. Раньше Ло Чельсо выступал за ПСЖ и Росарио. Летом прошлого года Бетис выкупил Ло Чельсо за 22 млн евро. В сезоне 2018/19 полузащитник сыграл 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 6 ассистов.

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