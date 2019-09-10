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Тоттенхем втратив Ло Чельсо через травму у національній збірній

19:48 145 Читать на русском
Тоттенхем втратив Ло Чельсо через травму у національній збірній
Джованні Ло Чельсо / Getty Images

Лондонський Тоттенхем також постраждав від паузи на матчі національних збірних.

Хавбек Джованні Ло Чельсо повернувся з табору збірної Аргентини через травму, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

Два гравці Барселони зазнали пошкоджень у своїх національних збірних– серед них суперник України

Гравець зазнав пошкодження у товариській грі проти збірної Чилі і його відправили у Лондон, де він і розпочне реабілітацію. За попередніми даними, 23-річний гравець не зможе допомогти Тоттенхему щонайменше до кінця жовтня. Варто зазначити, що у перших турах АПЛ Ло Чельсо не мав стабільного місця у команді Маурісіо Почеттіно.

Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією

Нагадаємо, аргентинець цього літа приєднався до "шпор" на правах річної оренди з Бетіса, яка коштувала Тоттенхему 16 млн євро.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Аргентина Аргентина Англія Джованні Ло Чельсо Джованні Ло Чельсо
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