Тоттенхем втратив Ло Чельсо через травму у національній збірній

Лондонський Тоттенхем також постраждав від паузи на матчі національних збірних.

Хавбек Джованні Ло Чельсо повернувся з табору збірної Аргентини через травму, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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Гравець зазнав пошкодження у товариській грі проти збірної Чилі і його відправили у Лондон, де він і розпочне реабілітацію. За попередніми даними, 23-річний гравець не зможе допомогти Тоттенхему щонайменше до кінця жовтня. Варто зазначити, що у перших турах АПЛ Ло Чельсо не мав стабільного місця у команді Маурісіо Почеттіно.

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Нагадаємо, аргентинець цього літа приєднався до "шпор" на правах річної оренди з Бетіса, яка коштувала Тоттенхему 16 млн євро.