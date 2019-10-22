Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧ

"Футбол 24" виділяє головні моменти у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

В Лізі чемпіонів 2019/20 стартує вже третій тур. Стартові поєдинки склалися для учасників по-різному – хтось виправдовує очікування (як Манчестер Сіті, ПСЖ і Баварія), а хтось наразі провалюється (Реал, Тоттенхем та Аталанта). Перед екватором найпрестижнішого європейського клубного турніру ми виділили найцікавіші, на наш погляд, протистояння в 3-му турі ЛЧ 2019/20.

Манчестер Сіті – Аталанта

22 жовтня, 22:00. Манчестер, Сіті оф Манчестер

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: цей матч привертає увагу не лише тим, що між собою зіграють суперники Шахтаря в боротьбі за вихід з групи С. На полі стадіону Сіті оф Манчестер можуть зійтися гравці збірної України – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Ще кілька днів тому земляки-уродженці Житомирської області перемагали Португалію в Києві та виводили нашу національну команду на Євро-2020, але тепер опинилися по різні сторони барикад.

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Втім, напередодні щодо української дуелі виникли певні сумніви – це стосується насамперед Зінченка. За даними британських медіа, Олександр пропустив останнє тренування команди перед матчем з Аталантою через погане самопочуття, тому вихід українця на поле опинився під серйозним питанням. Принаймні, з перших хвилин. Не факт, що Гвардіола захоче ризикувати Зінченком, враховуючи наявність іспанця Анхеліньо та повернення після травми Бенжамена Менді. Найімовірніше, у старті вийде саме француз, який вже зіграв у поєдинку АПЛ проти Крістал Пелас.

Що стосується Руслана Маліновського, то хавбек збірної України виходив на заміну в попередніх поєдинках ЛЧ проти Динамо та Шахтаря. Проте останнім часом українець отримує все більше довіри від Джан П'єро Гасперіні, тому має всі шанси зіграти на Сіті оф Манчестер бодай декілька десятків хвилин.

Окремий інтерес цей матч має і для донецького Шахтаря. У випадку домашньої перемоги над Динамо Загреб "гірники" матимуть 6 очок після половини групового турніру. Потенційна перемога Ман Сіті над Аталантою забезпечить донеччанам серйозний гандикап перед італійцями, які попри невдалий старт все ще вважаються головним конкурентом команди Луїша Каштру в боротьбі за плей-офф.

Галатасарай – Реал

22 жовтня, 22:00. Стамбул, Тюрк Телеком Арена

Чому потрібно подивитися: Реал наразі є чи не головним розчаруванням поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Рекордсмен за кількістю перемог в КЄЧ/ЛЧ здобув лише жалюгідне одне очко в поєдинках з ПСЖ та Брюгге. Тому поєдинок у Стамбулі – момент істини як для Реала, так і для наставника "бланкос" Зінедіна Зідана. За даними іспанських ЗМІ, поразка в Туреччині може вартувати Зізу посади. Битва аутсайдерів – дивно називати так матч за участю Реала, але наразі турнірна ситуація в групі виглядає саме так.

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Мало того, що Реал не в формі та днями втратив лідерство в Прімері, так мадридці ще й зіткнулися з черговими кадровими втратами. До травмованих Начо, Асенсіо та Лукаса Васкеса додалися Гарет Бейл та Лука Модріч, які навіть не полетіли до Туреччини.

Також на користь Галатасараю зіграє фактор домашніх трибун. Всім відома знаменита підтримка турецьких вболівальників, тому іменитим гостям буде важко і через це. Поєдинок у Стамбулі для Реала буде битвою не лише за 3 очки – на кону престиж та, імовірно, навіть посада головного тренера.

Тоттенхем – Црвена Звезда

22 жовтня, 22:00. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Чому потрібно подивитися: фіналіст ЛЧ 2018/19, як і рік тому, невдало розпочав груповий етап – лише 1 очко після двох матчів та жахливі домашні 2:7 від Баварії в поєдинку минулого туру. "Шпори" перебувають в жахливій формі, вигравши лише 3 офіційні поєдинки сезону з 12-ти, тому матч проти Црвени Звезди – ключовий момент для Тоттенхема. Втім, опонент трапився те, що треба, адже серби ще ніколи у своїй історії не вигравали виїзний поєдинок в рамках Ліги чемпіонів. Перемога Тоттенхема в цьому матчі дозволить трохи знизити тиск на команду, а от до чого може призвести чергова невдача – важко навіть прогнозувати.

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Минулого року Тоттенхем після 3-х стартових матчів ЛЧ набрав лише 1 очко, але примудрився вийти з групи і дійти до фіналу. Навряд чи Почеттіно та його підопічні хочуть такої ж драми і в цьому сезоні, тому "шпори" зобов'язані брати 3 пункти в першому раунді протистояння з Црвеною Звездою. На виїзді в Сербії за 2 тижні буде куди складніше, але легко не буде і зараз – з таким Тоттенхемом можуть грати навіть аутсайдери.

Інтер – Борусія Д

23 жовтня, 22:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: на Джузеппе Меацца зустрінуться головні конкуренти Барселони за путівку в плей-офф. Борусія Д доволі успішно стартувала в Лізі чемпіонів – команда Фавра лише дивом не обіграла каталонців, після чого здобула 3 очки в Празі у протистоянні зі Славією. Натомість Інтер в першому турі врятувався від поразки від тих же чехів, а згодом програв на Камп Ноу, маючи перевагу в рахунку по ходу матчу.

Для команди Антоніо Конте цей матч стане моментом істини – "нерадзуррі" потрібна лише перемога, адже 2 чи 1 очко після 3-х турів ставлять вихід з групи під серйозний сумнів. Інтер перебуває в доволі хорошій формі та є головним переслідувачем Ювентуса в Серії А. Проте останнім часом в команди спостерігається слабка ланка – в останніх 4-х матчах "нерадзуррі" пропустили у власні ворота 8 голів, з них 3 відвантажив скромний Сассуоло. У протистоянні з топ-атакою Борусії, яка в усіх матчах сезону не змогла забити лише Барселоні, цей фактор може стати ключовим.

Натомість Борусія на вихідних в дербі обіграла своїх одноклубників із Менхенгладбаха та скоротила відставання від лідера Бундесліги лише до одного очка, тому "джмелі" їдуть в Мілан в хорошому настрої. Німцям теж притаманна певна нестабільність у захисті, відтак є всі підстави очікувати великої кількості забитих м'ячів.

Безумовно, поєдинок у столиці моди стане одним із найбільш інтригуючих у поточний європейський мідвік. Перемога потрібна обом командам – для Інтера будь-який інший результат суттєво ускладнить завдання виходу з групи, тоді як для Борусії 3 очки в цій грі практично гарантують путівку в плей-офф, враховуючи 2 домашні поєдинки у другому колі.

Аякс – Челсі

23 жовтня, 19:55. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: півфіналіст ЛЧ 2018/19, який лише дивом не потрапив у фінал, прийматиме Челсі. Обидві команди наразі є лідерами групи H, при цьому саме амстердамці перебувають у кращому становищі, адже виграли два стартові матчі. Натомість Челсі, який повернувся в Лігу чемпіонів після річної відсутності, примудрився вдома програти Валенсії в стартовому турі.

Підопічні Френка Лемпарда їдуть в Амстердам, маючи в активі переможну серію тривалістю в 5 матчів. Легенда лондонців після непереконливого старту починає давати результат. Челсі ділить з Лестером 3-4 місця в АПЛ, що, враховуючи трансферний бан "пенсіонерів", можна вважати доволі прийнятним результатом. Втім, в Нідерландах проти лідера квартету буде важко – Аякс у стартових двох матчах здобув дві розгромні перемоги та не пропустив жодного м'яча у власні ворота.

Безумовно, за іменами цей поєдинок виглядає одним із найстатусніших в третьому турі Ліги чемпіонів. У середу, 23 жовтня, вечір в Амстердамі обіцяє бути веселим не лише безпосередньо в місті, а й на Йохан Кройф Арені.

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