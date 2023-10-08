"В першому таймі я не впізнав своїх підопічних. Кудись зникла налаштованість. Мабуть, далася взнаки повітряна тривога, через яку початок матчу був перенесений на півтори години. Домінування гостей сумнівів не викликало й добре, що дотерпіли до перерви й не пропустили.

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Перерва пішла на користь. Вдалося достукатися до підопічних, нагадати, що з таким настроєм в поєдинку, де на кону шість очок, не грають. Допомогло. Ефективними виявилися й заміни. Події на полі почали розгортатися за нашим сценарієм. Досить сказати, що під завісу поєдинку в ЛНЗ в атаці було аж чотири гравці. Але, на жаль, так і не вдалося дотиснути гостей.

Чим можу це пояснити? Мабуть, невезінням. Бо й досі не можу збагнути, як в компенсований час Геннадій Пасіч примудрився промахнутися з трьох метрів. Вважаю, що ми втратили два очки", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 10-ти турів ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на одинадцятій сходинці, Олександрія – тринадцята.

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