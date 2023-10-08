"В первом тайме я не узнал своих подопечных. Куда-то исчезла настроенность. Видимо, сказалась воздушная тревога, из-за которой начало матча было перенесено на полтора часа. Доминирование гостей сомнений не вызывало и хорошо, что дотерпели до перерыва и не пропустили.

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Перерыв пошел на пользу. Удалось достучаться до подопечных, напомнить, что с таким настроем в поединке, где на кону шесть очков, не играют. Помогло. Эффективными оказались и замены. События на поле начали разворачиваться по нашему сценарию. Достаточно сказать, что под занавес поединка у ЛНЗ в атаке было аж четыре игрока. Но, к сожалению, так и не удалось дожать гостей.

Чем могу это объяснить? Пожалуй, невезением. Потому что до сих пор не могу понять, как в компенсированное время Геннадий Пасич умудрился промахнуться с трех метров. Считаю, что мы потеряли два очка", – сказал Дулуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 10-ти туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на одиннадцатой строчке, Александрия – тринадцатая.

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