ЛНЗ і Чорноморець зіграли в першому турі Прем'єр-ліги 2023/24 (0:2). Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція ЛНЗ – Чорноморець, стартував о 15:00 у Черкасах. Для команди Олександра Ковпака це був дебют в елітному дивізіоні чемпіонату України. Після підвищення у класі ЛНЗ солідно підсилився – склад черкаської команди у поточне трансферне вікно поповнили Сергій Рибалка, Владислав Наумець, Максим Прядун, Геннадій Пасіч, Євген Банада, Денис Олійник та кілька інших гравців з досвідом виступів в УПЛ. Чимало з іменитих новачків вийшли з перших хвилин.

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Перший момент був за гостями. Кузик відірвався від Рибалки і пробив з-за меж штрафного. Кіпер ЛНЗ Самойленко впорався. Він же заклав ефектний фінт у своєму воротарському, на замасі прибравши форварда Чорноморця. Сміливо. А от в атаці такої сміливості від господарів бракувало – жодної гостроти у стартові хвилини. У одеситів Кузик міг бити з лінії штрафного, але віддав на Ієде – засильно.

На 17-й хвилині ЛНЗ створив найкращий момент у матчі. Бойко виграв силову боротьбу, увійшов у штрафний і пробив. Поруч з дальньою стійкою! Чорноморець відповів вже третім ударом Кузика, який був найактивнішим у складі обох команд. М'яч полетів значно вище. А от після удару Шпорна м'яч розминувся зі стійкою на лічені сантиметри.

Знову контратака ЛНЗ, яка цілком могла завершитися голом. Прядун класно віддав на вільного Савіна, який у дотик пробив вище воріт. Пішов обмін моментами – Ієде з кількох метрів не зміг пробити повз Самойленка. Веселіше стало у середині тайму. Знову Савін не влучив у площину з-за меж штрафного, а падіння Бичека у штрафному ЛНЗ спричинило не пенальті, а жовту від Анастасії Романюк.

Нарешті, на 38-й хвилині рахунок був відкритий. Забив Чорноморець – Бойчук класно замкнув подачу Кузика. Наумець відверто не дограв, не встигнувши за суперником. 0:1 – підсумок першого тайму. Обидві команди мали моменти, але точність підводила господарів, які жодного разу не пробили в площину воріт. Натомість "моряки" скористалися помилкою суперника.

По перерві Чорноморець забив вдруге. На 65-й хвилині Йон Шпорн забив дебютний гол в УПЛ, ударом головою замкнуши навіс Бойчука. 0:2. Фактично, цей м'яч став вирішальним. Після цього черкаська команда, по суті, нічого не створила. Голи новачків принесли перемогу одеситам.

У дебютному матчі в УПЛ ЛНЗ не забив і очок не набрав. У другому турі підопічні Ковпака зіграють з Минаєм, Чорноморець протистоятиме Колосу.

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