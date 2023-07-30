"Як виглядатиме Верес у новому сезоні? Це не до мене. Там уже є головний тренер. Не буду нічого коментувати. Жодної контрольної гри Вереса я не дивився. Бачив лише склад, та й усе.

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Верес для мене вже в минулому? Це перегорнута сторінка. Не скажу, що я забув, воно ніколи не забудеться. Я перевернув, і все це відпустив. Все. Бажаю Вересу лише успіхів, хай рухаються, але вже рухаються без мене. Хоча у житті все може бути.

Чому пішов з Вереса? Зараз на цю тему не хочу говорити. Не готовий. На ці запитання поки що не відповідаю. Скільки матчів за тур УПЛ дивитимусь? По можливості думаю все дивитися. Часу зараз точно вистачає. Але, можу одне сказати, я не дивитимуся команду Верес. Це суто принципово, і все", – поділився Вірт у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Юрій Вірт оголосив про відхід з команди після того, як залишив Верес в УПЛ (рівняни у перехідних матчах зуміли пройти МФК Металург). Після відставки розгорівся грандіозний скандал, який роздмухала дружина тренера, звинувативши керівництво клубу і медійне лице "червоно-чорних" Дмитра Поворознюка у всіх гріхах.

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