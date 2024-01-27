ЛНЗ продовжує скуповувати легіонерів – новачок УПЛ підписав двох гравців європейської збірної
Черкасці останніми днями розривають трансферний ринок – команда Олега Дулуба придбала вже четвертого іноземця.
Одразу два гравці Дріти – Хайдін Саліху та Мухаррем Джашарі – продовжать кар'єру в ЛНЗ, повідомляє Kosovar Football.
ЛНЗ оформив історичний трансфер легіонера – на черзі ще один іноземець, перехід якого підтвердили в Європі
За інформацією джерела, український клуб заплатить косоварам за футболістів 400 тисяч евро + 15% від подальшого продажу.
Нагадаємо, 22-річний Саліху – центральний захисник, який окрім чемпіонату Косова встиг пограти за загребську Локомотиву та албанський Лачі. Виступав у складі юнацьких та молодіжних збірних Косова. Transfermarkt оцінює його у 325 тисяч євро.
25-річний Джашарі грає на позиції атакувального півзахисника та має в активі 3 матчі за національну збірну Косова. Transfermarkt просить за гравця 400 тисяч.
Нагадаємо, напередодні ЛНЗ підписав першого в історії клубу легіонера – 20-річного нападника з Камеруну Молло Бессала. Окрім того, очікується оголошення ще одного новачка – ізраїльтянина Арада Бара з Цюріха.
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