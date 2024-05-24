Денис Олійник, найімовірніше, знову опиниться в пошуках нового клубу вже цього літа. Все йде до того, що хавбек ЛНЗ дуже скоро покине Черкаси.

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Про це повідомляють джерела видання Спортивка. Контракт 36-річного футболіста з клубом добігає кінця вже 30-го червня. Згідно з інсайдом, нову угоду сторони укладати не планують.

Олійник приєднався до ЛНЗ влітку 2023 року, зігравши у 24 матчах за черкаський колектив. Екс-хавбек Динамо, Дніпра й Металіста, який має 12 матчів у складі збірної України, провів не надто результативний сезон. У поточному чемпіонаті Денис забив 3 голи та віддав 1 асист.

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