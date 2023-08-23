Українську Прем'єр-лігу спіткала вже друга відставка – цього разу без головного тренера залишився новачок турніру.

ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Олександром Ковпаком, повідомляє офіційний сайт клубу.

ЛНЗ сенсаційно вилетів з Кубка України, Рух впевнено здолав Скалу, Верес та Металіст 1925 йдуть далі

40-річний фахівець приєднався до тренерського штабу команди восени 2021 року. З вересня 2022-го виконував обов'язки головного тренера, а з грудня цього ж року став повноцінним наставником черкащан. Минулого сезону він вперше в історії вивів ЛНЗ в УПЛ.

Нагадаємо, сьогодні ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України сенсаційно поступився першоліговій Вікторії (0:1), і вилетів з подальшого розіграшу турніру. В УПЛ після 4-х турів команда з 3-ма очками йде у турнірній таблиці тринадцятою.

До слова, це вже друга тренерська відставка у поточному сезоні – раніше СК Дніпро-1 покинув Олександр Кучер.