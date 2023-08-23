Кубок України, 1/16 фіналу

Епіцентр – Верес – 1:3

Голи: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай, 45+1, 90+5

Вікторія – ЛНЗ – 1:0

Гол: Мишенко, 13

Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:3

Голи: Еффіонг, 77 – Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко, 90+4

Скала – Рух – 0:2

Голи: Квасниця, 16, Столярчук, 69

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Верес без особливих проблем пройшов Епіцентр. Господарі тримались весь перший тайм, але пропустили два голи у роздягальню з різницею у дві хвилини. Наприкінці матчу хмельничанам вдалось відродити інтригу, але розвинути успіх вони не змогли – Шаран вже у доданий час оформив дубль, і вибив Епіцентр з подальшого розіграшу турніру.

Першолігова Вікторія несподівано здолала ЛНЗ. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку зустрічі. Після навісу з кутового захисники намагались вибити сферу, але та прилетіла на лівий фланг до Савченка. Той навісив у воротарський і Мишенко в акробатичному стрибку пробив у ближній кут. Голкіпер ЛНЗ зреагував, але рукою переправив м'яч у сітку.

Металіст 1925 декласував Гірник-Спорт. Перший тайм минув без голів, а перерва, яка затягнулась через повітряну тривогу, додала більше сил та енергії саме харків'янам. Спочатку Моура з лінії воротарського результативно замкнув простріл з лівого флангу, в згодом Юсов подвоїв перевагу "жовто-синіх". Вже у наступній атаці Еффіонг на мить випередив захисника і в стрибку закинув кіперу за комірець. Створити сенсацію команді з Горішніх Плавнів не вдалось – у доданий час Дмитренко поставив масну крапку у матчі.

У ще одному поєдинку Рух був сильнішим за Скалу. Лідер УПЛ забив у ворота суперника по голу у кожному з таймів, завершивши казку новачка Другої ліги у Кубку України.

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