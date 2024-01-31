Атакувальний півзахисник Дріти Мухаррем Яшарі став гравцем ЛНЗ, повідомляє клубна прес-служба.

ЛНЗ оголосив про підписання першого в історії клубу бразильця

Про терміни угоди та умови не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про контракт до 30 червня 2027 року і компенсацію у розмірі 50 тисяч євро.

Нагадаємо, 25-річний лівоногий хавбек – вихованець косовського Трепча 89. Виступав лише за місцеві клуби: в оренді за Приштину та Дріту (з липня 2021 року). У поточному сезоні у 21-му матчі забив 1 гол і віддав 5 асистів. У складі збірної Косова провів 3 матчі, без результативних дій.

До слова, Мухаррем – четвертий легіонер, підписаний черкасцями у це трансферне вікно. Раніше ЛНЗ вже поповнився 20-річним камерунським нападником Молло Бессалою, 23-річним ізраїльським півзахисником Арадом Барою та 19-річним форвардом Італо Магнатою.

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