Колос зацікавився форвардом європейської збірної, – ЗМІ
09:00 - Читать на русском
Нападник збірної Литви та албанської Егнатії Гітіс Паулаускас може стати гравцем Колоса у зимове трансферне вікно.
Паулаускас опинився серед трансферних цілей Колоса, повідомляє Sportarena. Форвард таранного типу (зріст 196 см) є основним у збірній Литви (10 матчів, 2 голи).
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Наразі Гітіс виступає у складі албанської КФ Егнатія – 47 матчів, 6 голів та 5 асистів. Transfermarkt оцінює нападника в 325 тисяч євро.
Додамо, що Колос пішов зимувати на дев'ятій сходинці УПЛ з 21 очком в активі. Егнатія ж лідирує в албанській першості.
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