Олег Дулуб визначився з першими помічниками для потенційної роботи в ЛНЗ.

Асистентами білоруського фахівця стануть екс-аналітик Зорі та Ворскли Юрій Дудник та екс-тренер воротарів у Металісті Андрій Дикань, стверджує ТаТоТаке.

Дулуб відреагував на чутки про своє повернення в УПЛ

Вчора ЛНЗ оголосив про звільнення Олександра Ковпака, але ім'я нового тренера поки офіційно не оголошено. Дулуб натякнув, що таки має пропозицію від новачка УПЛ. До наступного матчу черкасців залишилось обмаль часу – 26 серпня проти Металіста 1925.

Нагадаємо, свого часу 46-річний Дикань відіграв за збірну України 8 матчів. Виховувався в структурі рідного Металіста, але майже всю клубну кар'єру провів у Росії – СКА-Енергія, Кубань, Терек, московський Спартак, Краснодар.

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