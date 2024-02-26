ЛНЗ не вніс зіркового новачка у заявку на сезон УПЛ – у клубі повідомили причину несподіваного рішення
Півзахисник ЛНЗ Олів'є Тілль не потрапив до заявки черкаського клубу, а тому не допоможе команді в найближчих матчах чемпіонату.
Люксембурзький легіонер Олів'є Тілль не внесений у заявку ЛНЗ на сезон УПЛ 2023/24. Це викликало чимало подивувань у вболівальників та експертів, адже черкасцям вдалось виграти серйозну конкуренцію у Ворскли та Колоса, які також прагнули підписати гравця.
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Причину такого рішення у коментарі Sportarena пояснив президент клубу Андрій Полтавець: "У Тілля мікротравма – зараз він відновлюється та набирає форму. Тому поспіху із внесенням у заявку немає".
Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про перехід Тілля в середині лютого. Деталі трансферу не розголошуються.
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