Полузащитник ЛНЗ Оливье Тилль не попал в заявку черкасского клуба, а потому не поможет команде в ближайших матчах чемпионата.

Люксембургский легионер Оливье Тилль не внесен в заявку ЛНЗ на сезон УПЛ 2023/24. Это вызвало немало удивлений у болельщиков и экспертов, ведь черкасцам удалось выиграть серьезную конкуренцию у Ворсклы и Колоса, которые также стремились подписать игрока.

ЛНЗ вернул в УПЛ экс-лидера европейской сборной, которого хотел Ювентус – хавбека выхватили из-под носа конкурентов

Причину такого решения в комментарии Sportarena объяснил президент клуба Андрей Полтавец: "У Тилля микротравма – сейчас он восстанавливается и набирает форму. Поэтому спешки с внесением в заявку нет".

Напомним, ЛНЗ объявил о переходе Тилля в середине февраля. Детали трансфера не разглашаются.

Динамо победило Металлист 1925 в первом официальном матче в 2024 году – Гармаш сделал шоу за тайм, Ванат оформил 2+1