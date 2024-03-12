ЛНЗ взимку перевершив усі клуби УПЛ за масштабами трансферної кампанії. Звісно, клуб витрачав менше за Шахтар, зате підписав аж 8 футболістів – серед них 6 легіонерів. Новачки були підписані у кожну з ланок (навіть взяли ще одного кіпера), причому половина з них прописалася в основному ростері. Такий підхід обов'язково мав позначитись на зіграності, однак черкасцям цього було мало – Олег Дулуб ще й схему змінив, перебудувавшись з 3-4-3 на 4-2-3-1.

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Старт весняної частини чемпіонату довів, що без наслідків такі перестановки не проходять. Новачок УПЛ зазнав розгромної поразки від Кривбаса (0:3), здолав Полісся (1:0) завдяки ляпу Бойка на останніх секундах і розписав нічию з Металістом 1925 (1:1) – у матчі було два пенальті. Атака у ЛНЗ майже простежується слабко, контроль гри вкрай обмежений (і часто взагалі не працює), але залишаються швидкі контратаки.

З таким футболом було б важко чіплятись за очки з СК Дніпро-1, якби матч відбувся восени. Нині ж шанси значно вищі – команда Юрія Максимова у перших турах втратила очки з Минаєм і програла Руху, здолавши тільки Оболонь. Не можна сказати, що у футболі "спортклубівців" щось сильно змінилось (вони грають точно так же, як і в першому колі), але моментів з гри стало дуже мало.

Головною проблемою СК Дніпро-1 слід назвати обмеженість складу. Клуб втратив низку молодих бразильців взимку (серед них перспективний Маркос Андре), Лєднєв і Сваток у лазареті, Когут і Третьяков тільки-но почали тренування – а керівництво ще й не змогло втримати Кравця, залишивши центр оборони з двома центрбеками. На лавці сидять вчорашні школярі.

Як наслідок, результат з нинішнім СК Дніпро-1 можуть оформити будь-хто. Навіть зовсім безнадійні колективи (такі, як Минай). Хоча формально "жовто-чорні" тримаються у гонитві за золотом – від першого місця підопічних Юрія Максимова відділяють всього два очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тілль (під питанням) – Лєднєв, Третьяков, Когут, Сваток

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – СК Дніпро-1

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравський, Саліху, Каплієнко – Рибалка, Бар – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

СК Дніпро-1: Волинець – Пасіч, Адамюк, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Прогноз "Футбол 24 – ¯\_(ツ)_/¯

Рекомендуємо утриматись від ставки на цей матч. СК Дніпро-1 занадто нестабільний по грі й крихкий у кадровому плані. Що очікувати від ЛНЗ, не знає навіть Олег Дулуб – якщо все буде добре, то зіграний футбол черкасці продемонструють десь у травні (хоча б).

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