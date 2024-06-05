"В СК Дніпро-1 досі не закрита зарплатня за лютий місяць. Преміальні обіцяли ще за віце-чемпіонство, це ще позаминулий сезон – не виплатили. Борги по зарплаті та преміальним гравцям, які вже залишили клуб, також не виплатили. І я сумніваюсь, що виплатять.

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І на десерт – СК Дніпро-1 доведеться в дуже терміновому порядку також розв'язувати питання чергового трансферного бану. Так, СК Дніпро-1 знову отримав бан – вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, минулого сезону дніпряни також не могли підписувати новачків через проблеми з заборгованістю перед футболістами і екс-тренером Олександром Кучером.

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