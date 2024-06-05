Перехід Олександра Піхальонка в Динамо може вплинути на долю ще двох гравців.

Кияни відпустять в СК Дніпро-1 вінгера Беніто та нападника Владислава Супрягу, стверджує FCDnipro.com.

Динамо офіційно повідомило про трансфер Піхальонка

Обидва проведуть наступний сезон за дніпрян на правах оренди. Ймовірно, це частина трансферу Олександра Піхальонка, який щойно офіційно приєднався до Динамо. СК Дніпро-1 конче потребує підсилення перед виступом у кваліфікації Ліги конференцій. Клуб має фінансові труднощі і готується продати велику групу лідерів, яким потрібно шукати бодай якусь заміну.

Супряга та Беніто мають контракти до 2026 року, але майже не приносили користі упродовж сезону. Українець через постійні проблеми зі здоров'ям награв усього 54 хвилини, оформивши 2 асисти. Влітку 2018-го Динамо купувало Супрягу саме зі СК Дніпро-1 за 6,5 млн євро (дані Transfermarkt). Беніто грав значно більше (631 хвилина), проте також без феєрії – 2 голи+один асист.

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