ЛНЗ зимой превзошел все клубы УПЛ по масштабам трансферной кампании. Конечно, клуб тратил меньше Шахтера, зато подписал аж 8 футболистов – среди них 6 легионеров. Новички были подписаны в каждое из звеньев (даже взяли еще одного кипера), причем половина из них прописалась в основном ростере. Такой подход обязательно должен был сказаться на сыгранности, однако черкасцам этого было мало – Олег Дулуб еще и схему изменил, перестроившись с 3-4-3 на 4-2-3-1.

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Старт весенней части чемпионата доказал, что без последствий такие перестановки не проходят. Новичок УПЛ потерпел разгромное поражение от Кривбасса (0:3), одолел Полесье (1:0) благодаря ляпу Бойко на последних секундах и расписал ничью с Металлистом 1925 (1:1) – в матче было два пенальти. Атака у ЛНЗ почти прослеживается слабо, контроль игры крайне ограничен (и часто вообще не работает), но остаются быстрые контратаки.

С таким футболом было бы трудно цепляться за очки с СК Днепр-1, если бы матч состоялся осенью. Сейчас же шансы значительно выше – команда Юрия Максимова в первых турах потеряла очки с Минаем и проиграла Руху, одолев только Оболонь. Нельзя сказать, что в футболе "спортклубовцев" что-то сильно изменилось (они играют точно так же, как и в первом круге), но моментов по игре стало очень мало.

Главной проблемой СК Днепр-1 следует назвать ограниченность состава. Клуб потерял ряд молодых бразильцев зимой (среди них перспективный Маркос Андре), Леднев и Сваток в лазарете, Когут и Третьяков только начали тренировки – а руководство еще и не смогло удержать Кравца, оставив центр обороны с двумя центрбеками. На скамейке сидят вчерашние школьники.

Как следствие, результат с нынешним СК Днепр-1 могут оформить любой. Даже совсем безнадежные коллективы (такие, как Минай). Хотя формально "желто-черные" держатся в погоне за золотом – от первого места подопечных Юрия Максимова отделяют всего два очка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тилль (под вопросом) – Леднев, Третьяков, Когут, Сваток

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – СК Днепр-1

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравский, Салиху, Каплиенко – Рыбалка, Бар – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

СК Днепр-1: Волынец – Пасич, Адамюк, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Прогноз "Футбол 24 – ¯\_(ツ)_/¯

Рекомендуем воздержаться от ставки на этот матч. СК Днепр-1 слишком нестабилен по игре и хрупкий в кадровом плане. Что ожидать от ЛНЗ, не знает даже Олег Дулуб – если все будет хорошо, то сыгранный футбол черкасцы продемонстрируют где-то в мае (хотя бы).

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