Хорват в середині березня замінив Мауріціо Саррі, підписавши контракт до літа 2025 року. Тудор зумів налагодити гру команди. Під його керівництвом "орли" набрали 17 очок. За цей період в Серії А такі результати мав лише Інтер, який став чемпіоном.

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Втім, тренер вирішив не готуватися до нового сезону. Тудору не сподобалося, як керівництво підходить до формування команди. Приводом для сварки стала втрата Даїчі Камада. Наставнику обіцяли, що японець залишиться, а потім відпустили в АПЛ, пошкодувавши грошей на зарплату.

Були й інші кадрові розбіжності. Останніми днями керівники Лаціо провели з тренером кілька зустрічей, але консенсусу не дійшли. Сьогодні Лаціо на офіційному сайті опублікував таку заяву: "Клуб оголошує, що сьогодні Ігор Тудор залишив посаду головного тренера першої команди. Лаціо дякує наставнику за виконану роботу, бажаючи йому особистого та професійного успіху".

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