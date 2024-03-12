Півзахисник Ейнел Соареш офіційно приєднався до черкаського ЛНЗ в останній день зимового трансферного вікна в Україні.

ЛНЗ у своєму Telegram-каналі офіційно підтвердив перехід Ейнела Соареша.

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За інформацією Transfermarkt, словацький Тренчін отримав за вінгера 250 тисяч євро. Соареш виступатиме під 22-м номером, а контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

До слова, Соареш – представник Кабо-Верде. Його основна позиція – лівий фланг, але він також може зіграти і праворуч. 25-річний гравець розпочинав у молодіжній команді Новари, яка нині виступає в італійській Серії С. Згодом перебрався у португальську Брагу. З січня 2022-го захищав кольори Тренчіна. У поточному сезоні у 23 матчах забив 5 голів і віддав 2 асисти.

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