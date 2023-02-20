Нападник ПСЖ Неймар через чергову травму опинився в лазареті. Цілком імовірно, що ламати прокляття Ліги чемпіонів команді Крістофа Гальтьє доведеться без бразильського форварда, який за роки у Парижі так і не привів клуб до європейського титулу.

Влітку 2017 року ПСЖ сенсаційно переманив Неймара з Барселони, заплативши 222 млн євро. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії футболу, а бразильський нападник у Парижі мав стати центральною фігурою проекту, який боротиметься за перемогу в Лізі чемпіонів. Минуло майже 6 років, а ПСЖ так і не приміряв європейську корону. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує невдачі Неймара та парижан у Лізі чемпіонів.

Сезон 2017/18 – виліт від Реала в 1/8 фіналу

Вже у першому раунді плей-офф жереб звів ПСЖ та Реал – чинного володаря Кубка чемпіонів. У Мадриді Реал пропустив першим, але відповів дублем Кріштіану Роналду і голом Марсело. Неймар "відзначився" лише жовтою карткою, а матч-відповідь у Парижі пропустив через травму. Без своєї головної зірки команда Унаї Емері програла і домашній поєдинок (1:2) та припинила боротьбу в Лізі чемпіонів. Перша спроба Неймара взяти найпрестижніший євротрофей у Парижі завершилася провалом.

Сезон 2018/19 – виліт від Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу

Жереб знову не пошкодував паризьку команду, "подарувавши" у суперники Манчестер Юнайтед. Здавалося, ПСЖ пройде цей бар'єр, адже поєдинок на Олд Траффорд завершився впевненою перемогою французів з рахунком 2:0. Неймар через травму пропустив і перший поєдинок, і матч-відповідь, який став справжньою драмою.

Ромелу Лукаку вже на 2-й хвилині вивів МЮ вперед, але Бернат швидко відновив рівновагу. Ще до перерви Лукаку оформив дубль, а ПСЖ тримав оптимальний для себе результат до останніх секунд гри. У компенсований час удар відчаю від Діогу Далота прийняв на себе Кімпембе. Зробив він це рукою – якраз тоді лише набирало обертів використання VAR, що зіграло на користь англійській команді. Шок Неймара у VIP-ложі, а Маркус Рашфорд з пенальті переграв Буффона та вивів далі Манчестер Юнайтед. 1:3 – тоді ще діяло правило виїзного гола, яке і вибило команду Томаса Тухеля з Ліги чемпіонів.

Сезон 2019/20 – поразка від Баварії у фіналі

У "ковідний" сезон ПСЖ зупинився за крок від омріяної перемоги в Лізі чемпіонів. Через пандемію вона була дограна в експрес-режимі аж у серпні, а вирішальні стадії (1/4 та 1/2) складалися з одного матчу. У 1/8 фіналу парижани пройшли Борусію Дортмунд (1:2, 2:0, Неймар забив у обох матчах), у чвертьфіналі на останніх хвилинах перевернули гру з Аталантою (2:1, два голи після 90-ї хвилини), а в 1/2 розгромили РБ Лейпциг. У фіналі Неймара і компанію чекала Баварія.

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Долю фіналу вирішив гол Кінгслі Комана, який, за іронією долі, є вихованцем ПСЖ. 1:0 – Лігу чемпіонів виграла Баварія, а той фінал досі залишається єдиним в історії паризького клубу. Попри всі зусилля і багатомільйонні трансфери, ПСЖ так і не зміг більше дістатися до вирішальної стадії ЛЧ.

Сезон 2020/21 – поразка від Манчестер Сіті в 1/2 фіналу

У першому раунді плей-офф ПСЖ без травмованого Неймара розібрався з Барселоною (4:1 на Камп Ноу, 1:1 у Парижі), а потім взяв реванш у Баварії за поразку у фіналі (0:1, 3:2 і вихід у півфінал завдяки правилу виїзного гола). Вийти у фінал парижанам не дав Манчестер Сіті – команда Хосепа Гвардіоли виграла обидві дуелі європейських багатіїв (2:1 та 2:0), залишивши Неймара та партнерів ні з чим.

Сезон 2021/22 – виліт від Реала у 1/8 фіналу

Як і 4 роки перед тим, жереб звів ПСЖ і Реал вже у першій стадії плей-офф. Перша частина дуелі залишилася за парижанами – на 90-й хвилині Неймар віддав гольовий пас на Кіліана Мбаппе, який приніс французам перемогу. Цей же дует вивів ПСЖ вперед і в матчі-відповіді, але далі настав зірковий час Каріма Бензема.

Майбутній володар "Золотого м'яча" забив тричі і розпочав ходу Реала за перемогою в Лізі чемпіонів. Неймар і Кіліан Мбаппе знову залишилися ні з чим – не допоміг навіть Ліонель Мессі, для якого це був дебютний сезон у Парижі.

Сезон 2022/23 – ...

Перший матч 1/8 фіналу ПСЖ програв Баварії – все вирішив єдиний гол... Кінгслі Комана, який знову може поставити хрест на єврокубкових мріях рідного клубу. Попереду ще матч-відповідь, але є великий ризик, що Неймар у ньому не зіграє.

У останньому поєдинку чемпіонату Франції проти Лілля бразилець травмував гомілкостоп та залишив поле на ношах. Le Parisien повідомляє про 3-4 тижні відсутності. Якщо термін підтвердиться, то у Мюнхен ПСЖ поїде без бразильського нападника, який, можливо, проводить свій останній сезон у клубі. Попри чинний контракт, дедалі частіше лунають розмови про можливий відхід Неймара, який поки так і не втілив у життя те, заради чого його купували – перемога в Лізі чемпіонів.

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