Нападник ПСЖ Неймар втомився від травм, які переслідують його у найважливіші періоди сезону.

Найдорожчий футболіст світу показав фотографію своєї щиколотки у бандажі, написавши: "Знову і знову".

Неймар зазнав неприємної травми у вчорашньому матчі проти Лілля. Нога зірки ПСЖ вивернулася під неприроднім кутом під час боротьби з Бенжаменом Андре. Бразилець плакав, коли його виносили з поля на ношах.

Попередній прогноз відсутності Неймара складає 2-3 тижні. Нападник ПСЖ точно пропустить битву в чемпіонаті проти Марселя (26 лютого), але зберігає надію виступити у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії (8 березня).

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