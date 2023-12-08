Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має сумніви, що взимку клуб зможе підписати оборонця на заміну травмованому Жоелю Матіпу.

"Чи підпише Ліверпуль нового центрального захисника в січні? Я так не думаю.

"Найбільший жарт в історії футболу": Клопп висловився про шанси Манчестер Сіті на чемпіонство АПЛ

Усе коштує грошей, це має бути правильний гравець. Назвіть мені клуб, який хоче продати свого топового центрального захисника", – цитує наставника Ліверпуля Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що нещодавно Жоель Матіп розірвав хрестоподібну зв'язку і не зможе зіграти за мерсисайдців до кінця сезону.

Манчестер Юнайтед переграв Челсі з дублем Мактоміная – Мудрик віддав асист, але мінуси українця переважили