"Це має бути правильний гравець": Клопп висловився щодо трансферу захисника в січні
"Чи підпише Ліверпуль нового центрального захисника в січні? Я так не думаю.
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Усе коштує грошей, це має бути правильний гравець. Назвіть мені клуб, який хоче продати свого топового центрального захисника", – цитує наставника Ліверпуля Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що нещодавно Жоель Матіп розірвав хрестоподібну зв'язку і не зможе зіграти за мерсисайдців до кінця сезону.
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