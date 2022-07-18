Шотландський Рейнджерс домовився про перехід 27-річного футболіста на повноцінній основі, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Ліверпуль отримає за Девіса 4,5 мільйона євро. Взимку 2021-го мерсисайдці заплатили Престону 2 млн за цього футболіста. Цікаво, що Бен Девіс навіть не дебютував за команду Юргена Клоппа в офіційному матчі, хоча здатен зіграти на двох позиціях – в центрі та на лівому фланзі оборони.

Зауважимо, що безпосередньо в Ліверпулі англієць провів лише кілька місяців, а у минулому сезоні захищав кольори Шеффілд Юнайтед на правах оренди. Зіграв 21 матч та допоміг дістатися до півфіналу плей-офф.

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