Зірковий новачок Ліверпуля взагалі не знає англійської – Тьяго доводиться працювати перекладачем Клоппа
07:30 - Читать на русском
Дарвін Нуньєс має серйозну перешкоду для кращої адаптації на Туманному Альбіоні.
Уругваєць взагалі не обтяжився вивченням англійської мови перед переходом у Ліверпуль.
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Юрген Клопп на тренуваннях змушений вдаватися до допомоги Тьяго Алькантари. Іспанець постійно перебуває біля Нуньєса і перекладає йому вказівки тренера. Раніше схожі проблеми мав інший латиноамериканець – Луїс Діас з Колумбії.
Нагадаємо, Ліверпуль віддав Бенфіці за Нуньєса 75 млн євро, ще 25 млн передбачені бонусами.
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