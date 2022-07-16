Дарвін Нуньєс має серйозну перешкоду для кращої адаптації на Туманному Альбіоні.

Уругваєць взагалі не обтяжився вивченням англійської мови перед переходом у Ліверпуль.

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Юрген Клопп на тренуваннях змушений вдаватися до допомоги Тьяго Алькантари. Іспанець постійно перебуває біля Нуньєса і перекладає йому вказівки тренера. Раніше схожі проблеми мав інший латиноамериканець – Луїс Діас з Колумбії.

Thiago traduciéndole a Darwin Núñez lo que estaba diciendo su director técnico Jurgen Klopp



Compañerismo puro pic.twitter.com/DzAZKnmkLa — En el VAR (@EnElVar) July 12, 2022

Нагадаємо, Ліверпуль віддав Бенфіці за Нуньєса 75 млн євро, ще 25 млн передбачені бонусами.

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