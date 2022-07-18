Универсальный защитник Бен Дэвис покидает Мерсисайд, не сыграв за Ливерпуль ни одного матча.

Шотландский Рейнджерс договорился о переходе 27-летнего футболиста на полноценной основе, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Ливерпуль получит за Дэвиса 4,5 миллиона евро. Зимой 2021 года мерсисайдцы заплатили Престону 2 млн за этого футболиста. Интересно, что Бен Дэвис даже не дебютировал за команду Юргена Клоппа в официальном матче, хотя способен сыграть на двух позициях – в центре и на левом фланге обороны.

Заметим, что непосредственно в Ливерпуле англичанин провел всего несколько месяцев, а в прошлом сезоне защищал цвета Шеффилд Юнайтед на правах аренды. Сыграл 21 матч и помог добраться до полуфинала плей-офф.

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