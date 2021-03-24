Нідерландець бажає спробувати свої сили в іншому місці, а тому Ліверпуль точно намагатиметься підсилити центр поля цього літа, повідомляє AS.

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Претендентами на місце Вейналдума стали Родріго де Пауль, Флоріан Нойхаус, Ренату Санчеш та Іве Біссума. Фаворитами є де Пауль та Санчеш, які виступають за Удінезе та Лілль відповідно. Французи можуть продати свого опорника за відносно невелику ціну через економічну кризу.

Цікаво, що англійські ЗМІ повідомляють, нібито Клопп в захваті від рівня гри Нойхауса, проте трансфер може вийти значно дорожчим – не менше 40 млн євро. Біссума ж оцінюють в 17 млн, а його головним козирем є вдалий досвід виступів у АПЛ.

До слова, Вейналдум провів 40 матчів у складі Ліверпуля в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи. Нідерландця активно пов'язують з переходом у Барселону.

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