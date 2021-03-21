30-річна зірка мерсисайдців влітку стане повноцінним гравцем Барселони, повідомляє The Times. За інформацією джерела, каталонці та Джорджініо вже узгодили попередній контракт.

Тимчасове правління Барселони залишило Лапорті "подарунок" на понад 200 мільйонів євро

Нідерландець дістанеться каталонцям безкоштовно, адже його угода з Ліверпулем завершується в кінці цього сезону. Відповідно, Вейналдум стане першим новачком "блаугранас" після повернення Жоана Лапорти на пост президента. Ініціатором трансферу був наставник Барселони Рональд Куман, а перші спроби підписати футболіста були ще минулого літа.



Нагадаємо, Джорджініо Вейналдум приєднався до "червоних" у 2016 році з Ньюкасла. З того часу хавбек провів за Ліверпуль 226 матчів, в яких відзначився 22 голами та 16 результативними передачами.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі