Нидерландец хочет попробовать свои силы в другом месте, а потому Ливерпуль точно будет пытаться усилить центр поля этим летом, сообщает AS.

Барселона оформила первый звездный трансфер времен Лапорты, – The Times

Претендентами на место Вейналдума стали Родриго де Пауль, Флориан Нойхаус, Ренату Санчеш и Иве Биссума. Фаворитами являются де Пауль и Санчеш, которые выступают за Удинезе и Лилль соответственно. Французы могут продать своего опорника за относительно небольшую цену из-за экономического кризиса.

Интересно, что английские СМИ сообщают, якобы Клопп в восторге от уровня игры Нойхауса, однако трансфер может выйти значительно дороже – не менее 40 млн евро. Биссума же оценивают в 17 млн, а его главным козырем является удачный опыт выступлений в АПЛ.

К слову, Вейналдум провел 40 матчей в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола. Нидерландца активно связывают с переходом в Барселону.

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