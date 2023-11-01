Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Борнмут – Ліверпуль – 1:2

Голи: Клюйверт, 64 – Гакпо, 31, Нуньєс, 70

Забарний встановив круте досягнення в АПЛ, ставши унікальним гравцем Борнмута

Борнмут під проливним дощем і шквальним вітром приймав Ліверпуль. Гості з перших хвилин захопили ініціативу і намагалися комбінувати біля воріт суперника, подовгу тримаючи м'яч. "Вишні" погодились на запропоновану тактику суперника, зробивши ставку на швидкі контратаки. Одна з таких ледь не завершилась голом на 12-й хвилині: Клюйверт отримав закидання у воротарський і на очах здивованого Гомеса злету пробив – Келлехер у стрибку забрав. За мить захисник "червоних" знову провалився і ледь не дозволив Джастіну забити.

Ліверпуль огризнувся випадом, однак Забарний не дозволив Собослаю навісити у воротарський, вибивши на кутовий. На 19-й хвилині Салах вийшов сам на сам, але примудрився не влучити у сітку, цілячись у дальній кут. Щоправда, за мить боковий арбітр підняв прапорець, тож незадоволення уболівальників діями єгиптянина швидко забулось.

В середині тайму Крісті змарнував чудову нагоду вивести Борнмут вперед: Білінг отримав діагональ на правий фланг, скинув під удар Раяну в район одинадцятиметрової позначки, але той пробив повз ворота. Ліверпуль організував свою атаку, однак Забарний спочатку виніс сферу на кутовий, а за мить був першим на м'ячі після подачі зі стандарту, вибивши у поле. Згодом Елліот стріляв у нижній кут – Раду зреагував. Гойдалки продовжились, і вже Келлехер рятує після удару Солонке.

На 31-й хвилині Ліверпуль вийшов вперед. Забарний виніс сферу після навісу з кутового, та відскочила до Елліота, Харві пробив, Раду відбив, але Гакпо був першим на добиванні. Цімікас намагався завдати дальнього удару – українець заблокував. За трохи знову не пощастило Собослаю – м'яч після його удару з лінії штрафного пройшов у сантиметрах з лівою стійкою. Борнмут миттєво втік у контратаку, яку з гострого кута завершував Семеньо – чітко в руки Келлехеру. Наприкінці тайму Клюйверт на крейсерській швидкості прорвався по центру і намагався вивести Соланке сам на сам з голкіпером, віддавши пас ліворуч. Домінік на мить загальмував і момент було втрачено.

Одразу по перерві Скотт намагався закрутити під поперечину Ліверпуля – зависоко. Згодом Соланке виводили на побачення з голкіпером правим флангом, але він спромігся лише на неточний удар з гострого кута. Брентфорд продовжив нагнітати і вже Матіп не дозволив Забарному замкнути навіс зі штрафного, знявши м'яч з голови українця.

На 60-й хвилині оборона Борнмута дозволила Салаху прийняти навіс у воротарський і пробити. М'яч пройшов повз дальню стійку. За мить Семеньо опинився перед воротами мерсисайдців та сфера зрізалась з ноги, а Антуан змарнував, напевно, найкращий момент "вишень". Майже одразу Тавернієр стріляв під поперечину – неточно. Зрештою, кількість переросла в якість і Клюйверт зумів результативно замкнути навіс з кутового на дальню стійку – 1:1. Гомеса, який мав страхувати ворота, на той момент максимально відволікав Забарний, ставши, таким чином, співавтором взяття воріт.

Вже у наступній атаці Семеньо втік лівим флангом і віддавав у центр, але Матіп встиг перехопити передачу. На 70-й хвилині Ліверпуль вдруге вийшов вперед: Нуньєс отримав передачу ліворуч, змістився ближче до центру і практично з лінії штрафного закинув Раду за комірець. Неймовірний гол практично з нічого!

На останніх хвилинах Борнмут створив декілька небезпечних моменетів, але завершити їх хорошим ударом не вдалось. Підопічні Юргена Клоппа на класі довели зустріч до перемоги і вийшли до наступної стадії змагань.

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